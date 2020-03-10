لم يستبعد الكرملين، اليوم الثلاثاء، احتمال توصل روسيا إلى اتفاق مع السعودية بشأن إنتاج النفط، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف : "لا أحد يستثني هذا كاحتمال".

وجاء ذلك ردا على سؤال حول إمكانية عودة المشاركين في اتفاق "أوبك+" إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى حل وسط. وأضاف بيسكوف أن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، تطرق إلى هذه المسألة، دون أن يقدم أية تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة الروسي، إن الأنباء حول قيام السعودية بتقديم خصم إضافي لسعر النفط لعملائها وبزيادة إنتاجها أديا إلى الذعر في أسواق النفط يوم الإثنين وهبوطها بنحو حاد.

ولم يستعبد نوفاك، خلال مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء، مسألة إبرام اتفاق جديد لخفض الإنتاج مع منظمة "أوبك"، بعد انتهاء الاتفاق الحالي في نهاية مارس الجاري.