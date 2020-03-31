تم ليلة أمس بمستغانم انتشال ثلاث جثث وإنقاذ 13 مرشحا للهجرة غير الشرعية من عدة جنسيات إفريقية بعرض البحر، حسب بيان للمجموعة الإقليمية لحراس السواحل.

وأوضح ذات المصدر، أن الوحدات العائمة التابعة لحراس السواحل تدخلت في حدود الساعة الثانية، من صباح اليوم الثلاثاء، لإنقاذ عدد من الأشخاص كانوا بصدد الإبحار السري نحو إسبانيا.

وكللت عملية البحث بالعثور على المرشحين للهجرة غير الشرعية على بعد (4 كيلومتر) شمال شاطئ "سيدي المجدوب" (خروبة) ببلدية مستغانم.

وتمكنت ذات الوحدات من إنقاذ 13 مرشحا للهجرة من جنسيات إفريقية مختلفة (السنغال، غينيا، الطوغو ومالي) وانتشال ثلاث جثث أخرى بعد انقلاب القارب الذي كانوا على متنه بسبب هيجان البحر.

وقد تم اقتياد المعنيين إلى ميناء مستغانم التجاري من أجل القيام بالإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.