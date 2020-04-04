قرر أعضاء الحكومة، التبرع بشهر من رواتبهم سيتم دفعه في حسابات التضامن "كوفيد 19" المفتوحة لهذا الغرض، وذلك بهدف "المساهمة في الجهود الوطنية للحد من آثار الأزمة الصحية على المواطنين"، حسب ما أورده اليوم السبت، بيان لمصالح الوزارة الأولى.

وأوضح ذات المصدر أن الحكومة "أرادت أن تكون هذه المبادرة انعكاسا لروح الأخوة والتضامن والمساعدة الاجتماعية المتبادلة التي يتميز بها الشعب الجزائري، واليقين يحدوها بأننا سنتمكن من تخطي هذه الأزمة الصحية بأقل الأضرار".