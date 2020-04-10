قالت رئاسة الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون "بدأ للتو" في التعافي ويتوقف استئنافه لمهامه الرسمية على نصيحة أطبائه.

ونقلت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية عن المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء، قوله للصحفيين بأن بوريس جونسون "في حالة معنوية جيدة للغاية" وأنه بدأ في التعافي بعد أن غادر العناية المركزة ليلة أمس الخميس بمستشفى "سانت توماس" .

وقال المتحدث، الذي لم يحدد موعدا لعودة جونسون، إن وزير الخارجية الأول، دومينيك راب، ما زال ينوب عن رئيس الوزراء.

وأضاف أنه ليس على علم بأي اتصال مباشر بين رئيس الوزراء وفريق حكومته منذ خروجه من العناية المركزة، كما رفض التكهن بشأن ما إذا كان جونسون سيعود إلى مهامه بحلول يوم 16 أفريل، الموعد المقرر لمراجعة قيود الإغلاق واتخاذ القرار بشأن تخفيفها.

وتابع أنه " لدى وزير الخارجية الأول ومجلس الوزراء كامل السلطة التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات مهمة في الوقت المناسب".

وكان جونسون قد دخل إلى المستشفى يوم الأحد الماضى بسبب استمرار أعراض إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك قبل أن يدخل العناية المركزة لثلاث ليال بعد تدهور حالته يوم الإثنين.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في بريطانيا 7993 خامس أعلى حصيلة للوفيات في العالم.