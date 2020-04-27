أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" اليوم الاثنين، أنه سدد مبلغا مقداره 236,5 مليون يورو لأعضائه الـ55 من أجل مساعدتهم في تخطي الصعوبات التي تواجهها جراء فيروس كورونا المستجد.



وسيحصل كل من الاتحادات الأوروبية الـ55 على 4,3 مليون يورو يستطيع استعمالها من خلال تحديد "أولوياته الخاصة" من أجل مواجهة "التأثير السلبي لفيروس كورونا في كرة القدم على جميع الأصعدة".



وتأتي هذه المساعدات ضمن برنامج "هاتريك" الذي يسمح بمساعدة برامج تطوير كرة القدم في كل اتحاد وطني.. وتم إطلاق برنامج "هاتريك" عام 2004 وهو ما سمح للاتحاد القاري بتوزيع مساعدات بقيمة 2.6 مليار يورو حتى عام 2024.



وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد قرر الأسبوع الماضي أيضا على إثر اجتماع لجنته التنفيذية دفع 70 مليون يورو للأندية التي تخلت عن لاعبيها لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أوروبا 2020 التي تأجلت إلى العام المقبل ودوري الأمم الأوروبية.



يشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن أيضا يوم الجمعة الماضي أنه سيبدأ "في الأيام المقبلة"، بدفع نحو 150 مليون دولار إلى الاتحادات الوطنية، هي عبارة عن دفعات مستحقة سيتم تسديدها بشكل مبكر، لمواجهة تبعات كورونا .