أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال قيام واشنطن بمطالبة بكين بغرامات مالية فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا الجديد.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض يوم الاثنين ، أكد الرئيس الأمريكي أن الإدارة الأمريكية تدرس هذا الخيار مجيبا على سؤال صحفية عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لتحذو حذو ألمانيا ، التي يُزعم أنها ستطالب الصين بقيمة 130 مليار دولار.



وقال ترامب: "يمكننا أن نفعل شيئا أسهل بكثير. لدينا الفرصة لتحقيق ذلك بطريقة أسهل بكثير." وأكد الرئيس الأمريكي "ألمانيا تدرس الوضع ، نحن أيضا ندرس الوضع. ونحن نتحدث عن مبلغ أكبر بكثير من ألمانيا". وأضاف : "لم نحدد بعد المبلغ النهائي".

واعتبر ترامب أن العالم كله يعاني لأن طرفا ما لم يحسن التصرف منذ البداية.