طالب المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي أنطونيو كونتي، إدارة ناديه بضرورة التوقيع مع الجزائري يوسف عطال، مدافع فريق نيس الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشار موقع "سيمبري إنتر" الإيطالي، اليوم الخميس، إلى أن إنتر ميلان يجهز 20 مليون أورو على الأقل، للتوقيع مع الظهير الأيمن الذي قدم أداء رائعا مع الجزائر في كأس إفريقيا.

ويرغب كونتي في تقوية الجبهة اليمنى بلاعب قادر على أداء الشقين الدفاعي والهجومي، خلال خطة لعب (3-5-2)، لذلك يريد ضم يوسف عطال بأي شكل.