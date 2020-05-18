تمكنت مصالح الشرطة القضائية للأمن الولائي لمستغانم من استرجاع أزيد من 30 مليون دج بعد سطو مسلح على أحد الوكالات البنكية وأوقفت الجناة أيضا، حسبما علم اليوم الاثنين من هذه الهيئة الأمنية.

وقامت قوات الشرطة أمس الأحد بتوقيف هذه العصابة الإجرامية المتكونة من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و30 سنة حيث كانوا على متن مركبة سياحية تحمل لوحة ترقيم مزور بعد دقائق قليلة من تنفيذهم لعملية السطو, وفق ما ذكره نائب رئيس فرقة البحث والتدخل الملازم الأول رياض زريف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية .

وأوضح المتحدث أن العملية جاءت بعد نداء تلقته محطة البث والإرسال مفاده وقوع اعتداء بالأسلحة البيضاء على موظفين تابعين لإحدى المؤسسات الخاصة عندما كانوا بصدد إيداع مبلغ مالي من العملة الوطنية على مستوى إحدى الوكالات البنكية بمدينة مستغانم.

وتعرض أحد الموظفين لاعتداء ببندقية صيد بحرية من طرف أحد أفراد هذه العصابة قبل أن تستولي في وقت وجيز على كيس يحتوي على مبلغ مالي من العملة الوطنية قدره 31 مليون دج، يضيف الملازم الأول زريف. وبعد إخطار وكيل الجمهوية لدى محكمة مستغانم بالوقائع باشرت الضبطية القضائية أبحاثها وتحرياتها التي مكنت من رصد المركبة التي تنقل أفراد العصابة من طرف دورية فرقة البحث والتدخل وتحديد وجهتها نحو المخرج الشرقي للمدينة.

وبعد تطويق المكان والتمشيط الكلي لغابة "الحشم" بأعالي بلدية صيادة من طرف قوات الشرطة القضائية تم توقيف المركبة والقبض على المشتبه فيهم واسترجاع بندقية صيد بحرية وسلاحين أبيضين وقارورة غاز مسيل للدموع وأقنعة وقفازات. كما استرجعت المبلغ المالي محل السطو كان مبعثرا بين أحراش الغابة, يضيف نفس المتحدث.

وبتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة (سطو مسلح) باستحضار مركبة واستخدام أسلحة بيضاء مع محاولة القتل والتزوير في لوحة ترقيم تم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه الموقوفين إلى العدالة، كما أشير إليه.