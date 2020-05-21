أكدت الجزائرية للطرق السيارة اليوم الخميس جاهزيتها للخدمة طيلة أيام عيد الفطر لفائدة مستعملي الطريق السيار الذين يحوزون على رخصة تنقل.

وأوضحت الجزائرية للطرق السيارة في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على "الفايسبوك" أنه "في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به الجزائر، تبقى فرق دوريات الطريق السيار ومصالح التدخل والصيانة للمؤسسة مجندة خلال يومي عيد الفطر المبارك، وعلى غرار باقي أيام السنة 24سا/24سا، بما فيها ساعات الحجر الصحي التي قررتها السلطات العمومية، على طول مسار شبكة الطرق السيارة في شكل مداومات وهذا من أجل ضمان المرافقة وتقديم المساعدة للمواطنين الذين لديهم رخصة التنقل".

وأضافت بأن شبكة محطات الخدمات وفضاءات الراحة للطريق السيار ستبقى مفتوحة لتمكين السائقين من أخذ قسط من الراحة وتوفير الخدمات الضرورية لهم، مع تأكيد التزام أعوان الجزائرية للطرق السيارة بالقواعد والإجراءات الصحية اللازمة.

وفي هذا السياق، دعت المؤسسة مستعملي الطريق السيار إلى احترام إجراءات الوقاية الضرورية ولاسيما إلزامية ارتداء الكمامات عند تعاملهم مع الأعوان، حسب البيان.