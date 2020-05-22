عائلة خاشقجي تعفو عن قاتليه
العالم
22 مايو 2020 () - إ.ب/وكالات
أعلن أبناء جمال خاشقجي عفوهم عن قاتل والدهم، وفق ما كشف نجله صلاح، في وقت مبكر الجمعة.
وكتب صلاح خاشقجي على حسابه في تويتر "في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل، نسترجع قول الله تعالى في كتابه الكريم 'وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين' ".
وأضاف: "عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".
وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت في ديسمبر الماضي عن صدور أحكام ابتدائية بإعدام 5 متهمين في قضية جمال خاشقجي، الذي قتل في أكتوبر 2018، بمدينة اسطنبول في تركيا.