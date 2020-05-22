أعلن أبناء جمال خاشقجي عفوهم عن قاتل والدهم، وفق ما كشف نجله صلاح، في وقت مبكر الجمعة.

وكتب صلاح خاشقجي على حسابه في تويتر "في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل، نسترجع قول الله تعالى في كتابه الكريم 'وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين' ".