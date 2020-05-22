أطلقت اليوم الجمعة بولاية تيزي وزو عملية توزيع 206.000 كمامة و هذا في إطار الوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد-19 تحت إشراف والي الولاية محمود جمعة.

وفي إطار هذه العملية توجه والي الولاية الذي كان مرفوقا بالسلطات المحلية و ممثلي المجتمع المدني نحو الساحات العمومية و كذا المساحات التجارية و كذا بريد الجزائر الرئيسي أين تم توزيع كمامات قابلة للغسل على الموظفين و الزبائن و كذا على المواطنين المتواجدين بالطريق بهدف توعيتهم بضرورة ارتدائها لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المعدي.

وكحصة أولى, تم توزيع اليوم الجمعة 6000 كمامة مصنوعة محليا، في حين سيتم استلام بعد ظهر اليوم حصة أخرى تقدر ب 200.000 كمامة أخرى تبرعت بها الصيدلية المركزية للمستشفيات بناءا على تعليمات وزير الداخلية و الجماعات المحلية و

التي سيتم توزيعها على كل من قطاع الخدمة العمومية و لجان الأحياء و القرى و كذا على بلديات الولاية ال67 و التي ستتكفل بدورها بتوزيعها على المواطنين يقول جمعة.

ووفقا لذات المسؤول فإن عملية توزيع الكمامات ستتواصل كونها تنتج محليا مضيفا "الحياة يجب أن تستمر و لذلك يجب الالتزام بإجراءات الوقاية الضرورية، لا سيما منها الكمامات التي سيصبح ارتداؤها أمرا ضروريا خاصة على مستوى الفضاءات المستقبلة للجمهور".

وأضاف والي الولاية أن مراقبة الإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كوفيد-19 ستمكن من "الحد من تفشي هذا الفيروس و كذا التخفيف من الضغط الذي تعيشه المصالح الإستشفائية و كذا مستخدمي هذا القطاع الذين يواجهون الوباء منذ نحو ثلاثة أشهر بعيدا عن أسرهم بالنسبة لعدد منهم".

وبولاية تيزي وزو، تم منذ بداية تفشي فيروس كورونا شهر مارس المنصرم إطلاق العديد من المبادرات لصناعة الكمامات و كذا وسائل الحماية من طرف الخياطات و الجمعيات و ورشات الخياطة و كذا مؤسسات وطنية و خاصة و كذا قطاع التكوين المهني, بحيث تمكن هذا الأخير إلى غاية الآن من إنتاج 80.000 كمامة و التي ستضاف إليها حصة أخرى سيتم خياطتها مستقبلا و التي تقدر ب 50.000 كمامة و هذا بعد استلامها لـ2300 متر من القماش قدمته مصالح الولاية، حسبما علم بعين المكان.