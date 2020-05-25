قامت، مصالح أمن قسنطينة، وتبعا للمخطط الأمني الذي وضع، خلال أول أيام العيد ومع فترة الحجر الجزئي الممتدة من الواحدة زوالا و إلى غاية السابعة صباحا، بتوقيف 118 شخصا مخالف للحجر الجزئي، مع حجز51 مركبة و 03 دراجات نارية تم وضعها في المحشر، مع إيقاف شخصين من أجل حيازة سلاح أبيض محظور بدون مبرر شرعي وكذا حيازة مواد صيدلانية دون رخصة لغرض الترويج.

ويذكر أن ذات المصالح، وضعت برنامجا أمنيا خاصا بتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية بما فيها مروحية الأمن الوطني، وذلك للوقوف في الميدان على تطبيق مختلف القرارات المتعلقة بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا في عدة محاور تتصل بتدابير الغلق، عدم التنقل إلى جانب التجمع وحركة الأشخاص والمركبات أثناء فترة الحجر يضاف إليه محاربة المضاربة في المواد الغذائية والمواد الطبية الصيدلانية والشبه صيدلانية، من خلال تدعيم نقاط وحواجز المراقبة والتفتيش للتصدي لكل المخالفين.