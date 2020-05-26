عبر مدرب وفاق سطيف، التونسي نبيل الكوكي، عن تمنياته في البقاء مع نادي الهضاب العليا لموسم آخر على الرغم من الاتصالات التي تلقاها من طرف العديد من الفرق التونسية والخليجية.

وفي حديث لموقع "كووورة"، أكد التقني التونسي أنه تحدث مع المدير العام للنادي، فهد حلفاية، مع اقتراب انتهاء عقده في جوان المقبل، كاشفا عن رغبته البقاء في سطيف.

وصرح الكوكي : "كان لي نقاش مع حلفاية حول ما بعد جوان. عبرت له عن تمنياتي في تجديد عقدي مع وفاق سطيف حيث أجد راحتي وتمكنت من تحقيق نتائج ايجابية معه، على الرغم من الاتصالات التي تلقيتها من تونس وبعض بلدان الخليج".

وكشف المدرب التونسي من جهة أخرى أنه يسعى على المدى المتوسط إلى الإشراف على العارضة الفنية للمنتخب التونسي, قائلا : "أنا مدرب طموح ولهذا أتوق للإشراف على منتخب بلادي. هذا حلم بالنسبة لي".

وتمكن الكوكي -الذي التحق بوفاق سطيف شهر أكتوبر الماضي- من وضع فريق "النسر الأسود" على السكة وتحقيق نتائج ايجابية ملحوظة، محتلا المرتبة الثانية بعد 22 جولة من البطولة الوطنية. كما لا يزال الفريق ينافس من أجل التأهل إلى المربع الذهبي لكأس الجزائر.