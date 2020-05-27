أفادت خلية الإعلام المديرية الولائية للحماية المدنية بتبسة، أن فرق التدخل بوحدة القطاع التابعة للحماية المدنية ببكارية من وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية باب الزياتين تمكنت مساء أمس الثلاثاء، من إخماد حريق، شب بثلاثة بساتين بها أشجار مثمرة على مستوى حي البساتين ببكارية.

كما تمكنت فرق التدخل بوحدة القطاع التابعة للحماية المدنية ببكارية ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء من إخماد حريق بأحزمة تبن داخل منزل بحي الموحد ببكارية، وأسفر الحريق عن إصابة شخص البالغ من العمر حوالي 32 سنة تم إسعافه وتحويله إلى استعجالات الجرف بتبسة.