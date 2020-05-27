أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية في مدينة القدس، اليوم الأربعاء، فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين اعتبارا من الأحد المقبل، مع مراعاة شروط السلامة الصحية في ظل أزمة "كورونا".

وأكدت دائرة الأوقاف في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لعودة الوضع الطبيعي للمسجد بشكل تدريجي، حيث بدأت بتنظيف وتعقيم ساحات ومساطب وأروقة المسجد، تمهيدا لفتحه.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أعلن أول أمس الإثنين، عن عودة العمل في المحاكم وجميع الوزارات والهيئات الرسمية بشكل طبيعي مع مراعاة شروط السلامة اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وأضاف اشتية في مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة الوزراء في رام الله - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إنه يسمح بعمل المحالات والمنشآت التجارية والصناعية بدءا من صباح أمس الثلاثاء، بشكل طبيعي مع الحفاظ على إجراءات السلامة، كما تفتح المساجد والكنائس بدءا من صلاة فجر الثلاثاء، على أن يأتي كل مصلي بأدوات التعقيم وسجادة صلاة والحفاظ على المسافة بين المصلين وأن لا يتم الوضوء في مرافق المساجد.

وأكد رئيس الوزراء رفع كامل الحواجز بين المحافظات وسير العمل تركيزا على النظام العام ومنع أي فوضى أو خرق للنظام العام، مشيرا إلى أن"سيادة فلسطين سيادة دولة على أرضها وسيادة القانون، ونحن نقوم بذلك من أجل سلامة مجتمعنا وأولادنا وفرض سلطة الدولة على الأرض.