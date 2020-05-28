الهند: ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 185 ألفا

أعلنت وزارة الصحة والأسرة الهندية، اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا إلى 185 ألفا، وتجاوز إجمالي الوفيات 4500 حالة.

وقسمت الحكومة الهندية البلاد إلى ألوان مختلفة منها الأحمر والبرتقالي والمناطق الخضراء حسب الوضع الوبائي، وتم السماح لوسائل النقل العام بالعمل في المناطق الخضراء، حيث معدل الإصابات منخفض.

جورجيا تستأنف حركة وسائل النقل العمومي وترخص لفتح مراكز التسوق

أكد رئيس الوزراء الجورجي غاخاري جيورجي ، أن الحكومة قررت استئناف حركة وسائل النقل العمومي ،وذلك ابتداء من اليوم الخميس، كما تم الترخيص لفتح مراكز التسوق اعتبارا من يوم الاثنين القادم.

وتندرج هذه القرارات ،حسب ذات المصدر، في إطار خطة السلطة التنفيذية للبلاد لتخفيف إجراءات الحظر والحجر الصحي التي تم اعتمادها لمكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) قبل شهرين، مشيرا إلى أن المطاعم والمقاهي ستفتح أبوابها مجددا يوم 1 جوان القادم.

تركيا: استئناف خدمة القطارات بين المدن

بدأت تركيا تشغيل خدمة القطارات بين المدن، اليوم الخميس، بعد وقفها لشهرين، بينما تخفف تدريجيا القيود التي فرضتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وذلك في محاولة لاستعادة الحياة الطبيعية ومعاودة فتح الاقتصاد الذي يواجه شبح الركود.

وكانت تركيا أصدرت أمرا للمواطنين بالبقاء في المنازل في عطلات نهاية الأسبوع وأوقفت حركة السفر، بشكل شبه كلي، بين المدن الكبرى وأغلقت المطاعم والمدارس وأغلقت حدودها إلى حد بعيد في إطار جهودها لمكافحة الفيروس، وفقا لـ "رويترز".

وبدأت الحكومة التراجع عن بعض هذه الإجراءات مع تباطؤ انتشار الفيروس، قائلة إنها تستهدف عودة الحياة إلى طبيعتها بحلول شهر أوت.

الوفيات في روسيا تتجاوز أربعة آلاف

أعلنت روسيا يوم الخميس وفاة 174 مصابا بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي وفياتها إلى 4142.

وقال مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا إن مجمل الإصابات ارتفع 8371 حالة إلى 379051.

وكانت روسيا سجلت يوم الأربعاء 161 وفاة و8338 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

كوريا الجنوبية تسجل 79 إصابة جديدة

أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل 79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، في أعلى زيادة خلال يوم واحد منذ الخامس من أبريل نيسان.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم تسجيل هذه الحالات حتى منتصف ليل الأربعاء، وإنها رفعت العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 11344 حالة إصابة بالإضافة إلى 269 حالة وفاة.

ومن بين الإصابات الجديدة 68 حالة على الأقل أصيبت بسبب انتقال العدوى محليا.

الصين تسجل إصابتين جديدتين

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الخميس إن الصين سجلت إصابتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي يوم 27 مايو أيار مقابل حالة واحدة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن الحالتين وافدتان من الخارج.

الوفيات في أمريكا تتجاوز 100 ألف

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة المئة ألف يوم الأربعاء حتى مع انخفاض متوسط العدد اليومي لحالات الوفاة وعودة المتاجر للعمل وخروج الأمريكيين من العزل العام على مستوى البلاد.

وتوفي نحو 1400 أمريكي يوميا في المتوسط خلال شهر ماي انخفاضا من 2000 وفاة يوميا في المتوسط أثناء ذروة التفشي في أفريل.

وخلال نحو ثلاثة أشهر، تجاوزت وفيات مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه الفيروس عدد الأمريكيين الذين قُتلوا في الحرب الكورية وحربي فيتنام و العراق مجتمعة.

وتسبب الفيروس في وفاة عدد أكبر من الناس بالمقارنة مع وباء نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الذي تفشى من عام 1981 إلى عام 1989.

وتخطى العدد الإجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة 1.7 مليون حالة.

عدد الوفيات بالبرازيل يتجاوز 25 ألفا

قالت وزارة الصحة بالبرازيل إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا تجاوز 25 ألفا يوم الأربعاء، إذ سجلت البلاد 25598 حالة وفاة بعدما أودى الفيروس بحياة 1086 مصابا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس بواقع 20599 ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 411821 حالة.