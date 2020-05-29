أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 5.82 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم فيما أودى الفيروس بحياة 359389 شخصا.

وتم الإبلاغ عن حالات العدوى في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف الحالات الأولى في الصين في ديسمبر 2019.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الإصابات والوفيات على مستوى العالم.

البوسنة والهرسك تفتح حدودها البرية مع الدول المجاورة

قررت سلطات البوسنة والهرسك فتح الحدود البرية مع الدول المجاورة، صربيا ومونتينيغرو (الجبل الأسود) وكرواتيا، بعد تراجع مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقال بيان حكومي رسمي ،نشر اليوم الجمعة، أن مجلس وزراء البوسنة والهرسك قرر في اجتماع جرى أمس الخميس "فتح حدود البلاد مع الدول المجاورة، دون أي قيود أو شروط خاصة".

وأضاف المصدر أنه في السياق ذاته سيتم فتح مطارات البوسنة والهرسك، سراييفو وتوزلا وموستار، في الأول من شهر جوان القادم .

وحسب المصدر الرسمي، يمكن لمواطني الدول الأخرى دخول البوسنة والهرسك إذا كان لديهم سبب اقتصادي أو اجتماعي واختبار فيروس كورونا سلبي أجري 24 ساعة قبل وصول المعنيين.

وأشار رئيس الوزراء البوسني زوران تيغيلتيجا إلى أن القرار ينطبق أيضا على مواطني مونتينيغرو على الرغم من أن البلاد المعنية لم تفتح حدودها للمواطنين البوسنيين.

ووفق البيانات الرسمية، سجلت البوسنة والهرسك إلى حدود صباح اليوم الجمعة 2462 حالة إصابة مؤكدة ،و153 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 1781 شخصا.

كوريا الجنوبية تسجل 58 حالة إصابة جديدة

أبلغت كوريا الجنوبية عن 58 حالة إصابة أخرى بكوفيد-19 مقارنة بما كانت عليه قبل 24 ساعة حتى منتصف ليل الخميس- الجمعة بالتوقيت المحلي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 11402.

وذكرت مصادر صحفية أن عدد الحالات اليومية ارتفع بشكل حاد خلال الأيام الثلاثة الماضية، مسجلا 79 حالة يوم الخميس و40 حالة يوم الأربعاء. وعُثر على عدوى عنقودية جديدة في مركز لوجستي لمشغل التجارة الإلكترونية قوبانغ في بوتشيون غربي العاصمة سول.

كما أشارت إلى انه تم تتبع 90 حالة إصابة على الأقل بمركز التوزيع منذ تأكيد أول حالة يوم 23 ماي.

ومن بين الحالات الجديدة هناك 3 حالات وافدة من الخارج، ليرتفع الرقم الإجمالي إلى 1235. ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة بالمرض ليظل العدد الإجمالي عند 269 بنسبة وفيات تبلغ 2.36 بالمائة.

روسيا تسجل زيادة قياسية في الوفيات خلال يوم واحد

سجلت روسيا يوم الجمعة 232 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في زيادة قياسية خلال يوم واحد مما يرفع إجمالي الوفيات على مستوى البلاد إلى 4374.

وقال مسؤولون إنه تم تسجيل 8572 إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 387 ألفا و623 لتحتل روسيا المركز الثالث في قائمة حالات الإصابة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

البرازيل تسجل رقما قياسيا أعداد الإصابات الجديدة

قالت وزارة الصحة بالبرازيل إن البلاد سجلت رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، إذ سجلت 26417 حالة إصابة جديدة يوم الخميس ليصل العدد الإجمالي إلى 438238 حالة.

وبهذا تكون البرازيل صاحبة ثاني أعلى عدد للإصابات المؤكدة بكورونا بعد الولايات المتحدة.

وارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بواقع 1156 حالة عن اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي إلى 26754، وهو ما يقل قليلا عن العدد القياسي الذي سجلته يوم 21 ماي عندما أعلنت وفاة 1188 بالمرض.

لا حالات إصابة جديدة في الصين

قالت السلطات الصحية بالصين يوم الجمعة إنها لم تسجل أي إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي يوم الخميس بعدما كانت قد سجلت حالتين في اليوم السابق.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم رصد خمس حالات جديدة حاملة للفيروس لم تظهر عليها أعراض يوم الخميس مقابل 23 حالة في اليوم السابق.

سنغافورة تسجل 611 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة يوم الجمعة تسجيل 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 33860.

وكانت الوزارة أبلغت يوم الخميس عن تسجيل 373 إصابة بالفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19.