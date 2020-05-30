اعتبر نجم المنتخب الجزائري لكرة القدم، رياض محرز، أن الوقت قد حان لكي يتوج ناديه الحالي، مانشستر سيتي الانجليزي، بلقب رابطة الأبطال الأوروبية، في انتظار استئناف المنافسة القارية العريقة المتوفقة بسبب وباء كورونا.

وأوضح محرز في حوار صحفي قائلا "أعتقد أن الوقت مناسب للفوز برابطة أبطال أوروبا. لأننا نمتلك كل شيء, لذا فقد حان الوقت للتتويج باللقب الأوروبي.

وأضاف "لا أعرف ما إذا كنا الأفضل، لكننا جيدون بما يكفي للفوز بها. رابطة الأبطال صعبة، والجميع يريد الفوز لذا ستكون معركة كبيرة".

ويرى قائد "الخضر" أن طموحاته كبيرة مع "السيتيزان" كبيرة من أجل التتويج "بكل شيء كل عام"، واصفا نفسه بأنه لاعب يعشق التنافس.

ومعلوم أن السيتي تغلب في ذهاب الدور ثمن النهائي على مضيفه ريال مدريد (2-1) بملعب "سانتياغو بيرنابيو"، في هذه المنافسة المتوقفة منذ مارس الفارط، حيث يطمح إلى الحفاظ على تقدمه في مباراة الإياب بملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر .

وعاد الفريق الأول إلى مركزه التدريبي الأسبوع الماضي، تحسبا لاستئناف البطولة المحلية، والتي تقرر أن تعود يوم 17 يونيو الداخل، حيث سيواجه الفريق "الأزرق السماوي" نظيره أرسنال في مباراة متأخرة.

واختتم حديثه قائلا "أعتقد أننا كنا جيدين حتى قبل التوقف، لن أقول أننا كنا نقدم قمة الأداء المطلوب ولكننا كنا نقوم بعمل جيد. سيستغرق الأمر بعض الوقت لكي نستعيد حساسية المباريات، لكن الأمر نفسه بالنسبة لجميع الفرق".