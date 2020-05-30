أعلنت السلطات البريطانية السبت، عودة المنافسات الرياضية وذلك خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين اعتبارا من الأول من جوان، بعد تعليقها لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.



وقال الوزير أوليفر داودن المشرف على شؤون الثقافة والرياضة والإعلام، أن "الانتظار انتهى. الرياضة البريطانية ستعود قريبا في أجواء آمنة ومضبوطة بعناية" للوقاية من احتمال التقاط عدوى "كوفيد-19".



وسبق لرابطة الدوري الممتاز لكرة القدم أن حددت تاريخ 17 جوان كموعد مبدئي لاستئناف المنافسات، بشرط توافر الظروف الصحية والوقائية الملائمة.



لكن الرياضة الأولى التي ستعود منافساتها ستكون الفروسية، مع إقامة سباق للخيول في نيوكاسل بشمال شرق إنكلترا في السادس من جوان.



ونشرت السلطات الحكومية البريطانية السبت التوجيهات العامة للمرحلة الثالثة من عودة النشاطات الرياضية، بالتعاون مع السلطات الصحية المختصة، والتي تلي مرحلة ثانية شملت السماح بعودة التمارين والاحتكاك المباشر بين الرياضيين.



وتشمل التوجيهات الجديدة عدم السماح بحضور المتفرجين في المنشآت الرياضية، وعزل الأفراد الذين تثبت إصابتهم بـ"كوفيد-19"، واحترام قواعد التباعد الاجتماعي "متى كان ذلك ممكنا"، والحد من الاحتكاك المباشر خلال الاحتفالات.



ومن جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الممتاز ريتشارد ماسترز عن "ترحيب" بالقرار الحكومي.



وأضاف "نخطط مبدئيا لاستئناف البريمرليغ في 17 جوان، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل لضمان سلامة كل المعنيين".



وفي حين أكد وجوب إجراء مباحثات إضافية مع الأندية واللاعبين والمدربين، أشار ماسترز إلى أنه "في حال سار كل شيء على ما يرام، سنكون مسروربين لاستئناف موسم 2019-2020 خلال أكثر بقليل من أسبوعين".