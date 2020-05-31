توفي رياضي متخصص في القفز بالمظلات الهوائية إثر سقوطه من ارتفاع يصل إلى 50 مترا أثناء التدريبات بأحد جبال بلدية بوعاتي محمود "25 كلم شمال غرب قالمة"،

و أوضح خلية الإعلام والاتصال بالمديرية المحلية للحماية المدنية، لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، أن الضحية "رجل يبلغ من العمر 46 سنة، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى الحكيم عقبي بقالمة متأثرا بالجروح البليغة التي أصيب بها جراء سقوطه أثناء التدريبات مضيفا بأن الحادث وقع تحديدا بجبل بوعسلوج بمشتة سيلة بذات البلدية. وينتمي الرياضي المتوفى لنادي سرايدي للطائرات الشراعية لولاية عنابة، وأفاد نفس المصدر ، أن الحادث تدخل لأجله عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية مع فرقة التدخل والتعرف بالأماكن الوعرة بالمديرية الولائية للحماية المدنية.