ساهم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في فوز ناديه بوريسيا مونشنغلادباخ على الضيف يونيون برلين بنتيجة (4-1), اليوم الاحد ضمن منافسات الجولة 29 من البطولة الالمانية لكرة القدم.



وتمكن الظهير الايسر الجزائري من تقديم كرة الهدف الرابع من هذا اللقاء الذي وقعه زميله الحسن بلايا قبل عشر دقائق عن النهاية, قبل ان يترك مكانه لزميله ويندت في اللحظات الاخيرة.



وسجل أهداف المباراة كل من فلوريان نويهاوس في الدقيقة (17) وماركوس تورام (41 و59) والحسن بلايا (81) لمونشنغلادباخ.

في حين وقع الهدف الوحيد لنادي العاصمة الألمانية, السويدي سيباستيان أندرسون في الدقيقة (50).



وبهذا الفوز يرتقي "غلادباخ" الى الصف الثالث مؤقتا برصيد 56 نقطة, أمام باير ليفركوزن بفارق الأهداف, في انتظار مباراة لايبزيغ (55 نقطة) مع مضيفه كولن غدا الاثنين, في حين تراجع أونيون برلين إلى المركز 14 برصيد 31 نقطة.



وبهذا يعزز زملاء رامي بن سبعيني حظوظهم في افتكاك إحدى البطاقات الأربع المؤهلة إلى رابطة أبطال أوروبا في الموسم المقبل, علما أنهم تصدروا الترتيب لعدة جولات خلال البطولة.



يشار أنه, وللمرة الثانية, عجّ ملعب "بوروسيا بارك" بـ13 ألف مشجع افتراضي لمونشنغلادباخ وزعت مجسماتهم الورقية في أنحاء المدرجات, في محاولة لتعويض غياب الجمهور عن الملاعب بسبب "كوفيد-19"