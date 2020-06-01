قررت ولاية وهران منع الدخول إلى الشواطئ ابتداء من اليوم الإثنين الفاتح جوان وهذا إلى إشعار آخر في إطار التدابير المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حسبما أفاد به بيان لمصالح الولاية.

ويمنع هذا الإجراء الدخول إلى جميع الشواطئ عبر ولاية وهران مع حظر السباحة والتخييم والتجمع، يشير نفس المصدر، مضيفًا أنه سيتم تطبيق هذا القرار إلى غاية الإعلان الرسمي عن افتتاح موسم الاصطياف 2020 .

وتسير ولاية وهران على خطى عدة ولايات ساحلية على غرار سكيكدة ومستغانم بعد أن قررت منع الدخول إلى شواطئ ولاياتها وبدأت بالفعل في جذب عدد كبير من الزوار منذ بداية شهر ماي المنصرم .

وقد لوحظ توافد كبير على شواطئ وهران ولا سيما بالطنف الوهراني مما تطلب تدخل المصالح الأمنية عدة مرات لتفريق الحشود.

وتنتظر الولايات الساحلية استقبال البروتوكول الصحي لحماية المواطنين خلال موسم الاصطياف والذي ستبلغه الوزارة الوصية قريبا والذي ينتظر أن يشمل -حسب المكلف بالإعلام بولاية وهران- جميع التدابير الوقائية التي يجب على المؤسسات ومهني قطاع السياحة إتباعها لاستئناف النشاط .