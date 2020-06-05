عقدت المحكمة الرياضية الدولية (تاس)، صبيحة اليوم، جلسة استماع في قضية الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر.

وجرت الجلسة عن طريق تقنية الفيديو عن بعد، بحضور ممثلي الفريقين وممثل الرابطة المحترفة لكرة القدم، فيما غاب ممثل عن الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم، حسب ما جاء في بيان لنادي اتحاد الجزائر.

وأضاف البيان أن إدارة نادي إتحاد الجزائر دافعت عن ملفها عن طريق محامي الفريق بون نيكولا، حيث ستدرس المحكمة كل المداخلات لحين إصدار الأحكام الخاصة بها في الأيام القادمة.

وكانت إدارة "سوسطارة" قد رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة الرياضية الدولية في لوزان، بعدما خصمت الرابطة ثلاث نقاط من رصيد النادي، الإضافة إلى احتساب هزيمة الفريق فوق البساط في لقاء الداربي العاصمي خلال مرحلة الذهاب.

وكان الاتحاد قد قاطع الداربي في شهر أكتوبر الماضي، بعد برمجة الرابطة للمباراة في تواريخ "الفيفا" في الوقت الذي كان يتواجد فيه لاعبه المحترف مؤيد اللافي مع المنتخب الليبي.