استأنف اليوم الاثنين أكثر من 4 آلاف عامل بمركب سيدار الحجار بعنابة النشاط وسط ترتيبات وقائية من جائحة كوفيد-19, حسب ما علم من خلية الاتصال بذات المركب.

وأوضح ذات المصدر بأنه "بعد عطلة استثنائية دامت ثلاثة أشهر في إطار التدابير المتخذة من طرف الدولة للوقاية من جائحة كورونا عاد اليوم الاثنين مجموع العمال إلى مناصب عملهم باستثناء العاملات الحوامل و المتكفلات بتربية أطفال صغار وذلك تنفيذا للترتيبات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الرفع التدريجي للحجر الصحي واستئناف النشاطات الاقتصادية والخدماتية."

وإلى جانب تعقيم وسائل نقل العمال التابعة للمركب بمجموع 50 حافلة عبر الخطوط التي تربط مركب سيدار الحجار بكل من عنابة وقالمة والطارف تتجند الفرقة الطبية للمركب لضمان المتابعة الطبية الدورية لكل العمال الذين التحقوا بالمركب, وذلك عملا بالقوانين الداخلية للمؤسسة.

وفي انتظار تشغيل الفرن العالي رقم 2 لمركب سيدار الحجار الذي يمثل الحلقة الأولى ضمن سلسلة إنتاج الحديد والصلب بالمركب, تم استئناف العمل الإنتاجي بورشات وحدة الدرفلة على البارد و الأنابيب غير الملحمة و ورشات إنتاجية أخرى تتوفر على مخزون كاف من المواد الحديدية نصف المصنعة, كما تمت الإشارة إليه.

ويجري العمل بمركب سيدار الحجار في ظروف جد عادية مع السهر على التطبيق الصارم للترتيبات الوقائية كارتداء كافة العمال للكمامات الواقية والتباعد البدني واستعمال مواد التعقيم المتوفرة بالمركب, حسب ما تم تأكيده.

ويشغل مركب سيدار الحجار أكثر من 6 آلاف عامل وله طاقة إنتاج حالية تقدر ب 2500 طن يوميا من المواد الحديدية, حسب المصدر ذاته.