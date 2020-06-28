أحيل خمسة مصابين فاقدين للوعي في حادث مرور خطير بآصطدام سيارتين سياحيتين وقع زوال اليوم الأحد بالمكان المسمى الفيض الأحمر على مستوى الطريق الوطني رقم واحد بإقليم بلدية قصر البخاري جنوبي المدية.المصابون المتراوحة أعمارهم بين 04 سنوات و42 سنة تم آنتشالهم بصعوبة و إحالتهم من قبل عناصر الحماية المدنية على جناح السرعة نحو آستعجالات مستشفى قصر البخاري. وبحسب بيان لخلية إعلام المديرية الولائية للحماية المدنية فإنه يعتبر ثاني حادث خطير بإقليم نفس البلدية وثالث حادث في أقل من ساعتين بالجهة الجنوبية للولاية،بعد الذي وقع في حدود منتصف النهار بالمكان المسمى حوش القايد بإقليم بلدية الشهبونية،ليصل عدد المصابين الذين آستقبلتهم إستعجالات ذات المستشفى إلى تسعة جرحى أغلبيتهم في حالة خطيرة..





