سيستفيد محققون في علم الأوبئة من العديد من المؤسسات الصحية بولاية وهران من تكوين حول استخدام تطبيق محمول جديد يسهلالولوج إلى المعطيات الخاصة بحالات كوفيد-19, حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء لوأج المكلف بالاتصال بمديرية الصحة والسكان.

ويشرف على هذا التكوين الذي انطلق ظهر اليوم الثلاثاء بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران أعضاء لجنة التحقيق الوبائي التابعة للوزارة الأولى الذين حلوا يوم الاثنين بوهران في إطار متابعة الوضعية الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

ويسهل هذا التطبيق لفائدة المحققين الولوج إلى المعطيات المتعلقة بالحالات الإيجابية لكوفيد -19 حسب مناطق السكن والعمل وغيرها, كما أوضح الدكتور يوسف بوخاري.

وقد قامت لجنة التحقيق الوبائي بزيارات للعديد من المؤسسات الصحية على غرار المركز الاستشفائي الجامعي لوهران, والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية بكل من وادي تليلات والسانية وبوعمامة ومستشفى أرزيو قبل أن تتوجه ظهر اليوم إلى المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران, وفق نفس المصدر.

وتهدف هذه الزيارات إلى الوقوف على ظروف التكفل بحالات كوفيد-19 وخاصة على التحقيقات الوبائية, وفق الدكتور بوخاري.

وتعتبر ولاية وهران التي شهدت في الأيام الأخيرة زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 من بين بؤر الجائحة الوضع الذي يتطلبمضاعفة اليقظة وتمثل التحقيقات الوبائية من أهم وسائل وقف تفشي الوباء, كما أشير إليه.

وقد سجلت وهران أزيد/187 من 500 1 حالة إيجابية منذ بداية الجائحة وتم القيام بزهاء 600 تحقيق وبائي, وفق ما أفاد به الدكتور بوخاري.