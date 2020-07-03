توفي والد ومدرب بطل الفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نورمحمدوف نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن الجمعة الزعيم الشيشاني رمضان قديروف.

وكتب قديروف الذي رافق مسيرة البطل الروسي على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يصلي للراحل "وصلتني أخبار حزينة يا أصدقائي. تركنا، ترك اسما جيدا وربى جيلا جديرا!".

ويعد عبد المنعم نورمحمدوف (57 عاما) شخصية مرموقة في عالم الرياضات القتالية في جمهورية داغستان الروسية. بالإضافة إلى نجله حبيب، حيث ساهم بتكوين العشرات من المقاتلين على الصعيد العالمي في المصارعة أو الفنون القتالية المختلطة.

وبعد إصابته بالفيروس، نقل عبد المنعم إلى موسكو منتصف ماي بحال حرجة ووضع مرتين في غيبوبة اصطناعية، بعد معاناته أيضا من مشكلات في القلب.

وتعد داغستان، الجمهورية الصغيرة الواقعة شمال منطقة القوقاز، من أكثر المناطق في روسيا تأثرا بجائحة "كوفيد-19"، لدرجة أن الرئيس فلاديمير بوتين تدخل شخصيا فارضا تدابير طوارىء لمكافحة انتقال العدوى.

وتحتل روسيا المركز الثالث عالميا مع أكثر من 660 ألف إصابة بالفيروس، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.