أعلنت وزارة الدفاع الروسية, اليوم الجمعة, عن بدء المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية للقاح فيروس "كورونا", التي يديرها مركز "جماليا" للبحوث بالتعاون مع الوزارة وأفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم - حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستي" - بأن الاختبارات على هذا اللقاح بدأت في 18 يونيو الماضي بإعطاء تسعة مشاركين في التجربة أحد مكونات اللقاح, و 9 آخرين المكون الثاني من اللقاح, مشيرا إلى أنه في 23 يونيو تم إعطاء اللقاح إلى 20 متطوعا آخرين.

وأضاف البيان أن وزارة الدفاع الروسية بالتعاون مع مركز البحوث الوطني لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة, قد بدأت المرحلة الأخيرة من إجراء التجارب السريرية على لقاح الفيروس التاجي, مشيرا إلى أن البيانات تشير إلى تكون لدى المتطوعين استجابة مناعية من "كورونا".