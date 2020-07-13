تنظم المديرية الفنية الوطنية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، بالتنسيق مع الكونفدرالية الإفريقية، تربصات تكوينية لنيل شهادات تدريب "كاف أ" و "كاف ب" تحسبا للموسم الرياضي 2020-2021، حسب ما أوردته الفاف أمس الأحد على موقعها الرسمي.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان عبر موقعه الرسمي، "هذه الدورات ستشهد مشاركة 25 مدربا كحد أقصى للحصول على ترخيص "كاف أ"، و30 مدربا كحد أقصى للحصول على إجازة "كاف ب"، وذلك عملا بتوصيات الهيئة القارية". كما أكد البيان أن موعد إجراء الدورات التكوينية، ومواقع إقامتها سيتم الكشف عنه في وقت لاحق. ومن بين شروط الترشح لإتباع التكوين، ضرورة العمل لثلاثة مواسم خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وحذرت "الفاف" أنه في حال التصريح الكاذب أو تزوير معطيات أي ملف، سيتم ليس فقط رفض الترشح، بل إقرار متابعات قضائية وعقوبات حسب القوانين المعمول بها.

تجدر الإشارة إلى أن المديرية الفنية بالإتحاد الجزائري، تشترط على المدربين الحصول على شهادة "كاف أ" أو شهادة معادلة لها، للحصول على إجازة تدريب أندية المحترف الأول.