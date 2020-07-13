كشف والي المدية عباس بداوي مساء اليوم في ندوة صحفية عقدها بمقر الولاية، بأن محاشر بلديات الولاية كلها قد اكتظت بالمركبات والدراجات النارية التي تم حجزها من قبل مختلف دوريات مصالح الأمن والدرك، أوقات الحجر الصحي ما دفع السلطات المحلية إلى تخصيص مساحات جانبية لركن الفائض من المركبات.

وأوضح ذات المسؤول بأن الوضعية الوبائية لجائحة كورونا لازال مسيطرا عليها طبيا رغم التجاوزات التي لاحظها بنفسه، يقول، خلال خرجات ليلية فجائية ما جعل الوالي يقول "ما شاهدته غير مطمئن من حيث الالتزام بوضع الكمامات و شروط التباعد بين الأفراد والجماعات .

وأضاف " القاعدة حاليا لا لجوء إلى اتخاذ إجراءات حجر استثنائية على الأحياء السكنية أوالبلديات، لكن بعد أسبوع قد نضطر إلى ذلك إذا تصاعد عدد الإصابات بالوباء مجددا، ووفق المعطيات الحالية نتفاءل في انفراج وليس تأزم" .

كما كشف المتحدث عن مدد مادي وبشري لمستشفيات الولاية السبعة، من أجل رفع مستوى التكفل بالمصابين والأطقم الطبية المتواجدة في مواجهة كوفيد 19 . مفيدا بأنه قد تم في الآونة القليلة الماضية اعتماد أزيد من 200 جمعية جديدة، بدافع إسهامها في التمكين ميداني لتدابير الوقاية والتحسيس الجواري وديمومته والتضييق على المستهترين بالجائحة عبر الأحياء السكنية.

وأضاف " قمنا بتوزيع 100 جهاز أوكسجين، ورفع أسرة الاستقبال إلى 971 سرير تحسبا لأي طارئ كما تمت تعبئة كل مؤسسات الصحة الجوارية لمواجهة أي تصاعد في الإصابات، بعض هذه المؤسسات شرعت في أداء التشخيص الأولي والقيام بمهمة متابعة المتعافين بعد مغادرتهم المستشفيات وأسرة العلاج والبالغ عددهم 350 متعاف منذ بداية الجائحة، ولا عائق في تمويل أية عملية من شأنها ضمان كافة الشروط الصحية والوقائية وتحسين الظروف المهنية للأطقم الطبية وشبه الطبية لأداء مهامها في أحسن الظروف كما قمنا باستدعاء الاطباء المتقاعدين والعاملين بالجامعة او الضمان الاجتماعي لدعمهم".