أعلنت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية عن تعيين الدكتور رباح أرزقي في منصب كبير الخبراء الاقتصاديين ونائب لرئيس قسم الحوكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة، ليشغل منصبه اعتبارا من 1 أكتوبر 2020، حسبما أشارت إليه المؤسسة الإفريقية على موقعها الإلكتروني.

ويشغل الدكتور رباح أرزقي حاليا منصب كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وهذا منذ عام 2017. وبذات المؤسسة المصرفية دائما، قاد عميد الخبراء الاقتصاديين عملية لتطوير مقاربة خاصة بالبنك تحت مسمى "مونشوت" (Moonshot) للشرق الأوسط وإفريقيا، تهدف إلى الحصول على اتصال كامل بالإنترنت وعلى خدمات الدفع الرقمي. وأكد البنك الإفريقي للتنمية بشأن الدكتور "لقد كان بطل الأجندة الخاصة بالمنافسة العادلة والبيانات الشفافة لتمكين الشباب في المنطقة وتحرير قدراته".

وقبل انضمامه إلى البنك الدولي، عمل الدكتور أرزقي بصندوق النقد الدولي من سنة 2006 إلى غاية 2017. وكان قد بدأ حياته المهنية في صندوق النقد الدولي كخبير اقتصادي، ثم رُقّي إلى منصب رئيس وحدة المنتجات القاعدية والبيئة في قسم الأبحاث. كما قاد عملية صياغة وتنفيذ استجابة صندوق النقد الدولي السريعة للانهيار التاريخي لأسعار النفط الذي بدأ في عام 2014.