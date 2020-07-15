سيتمكن جمهور كأس العالم لكرة القدم من مشاهدة 4 مباريات يوميا لأول مرة عبر التلفزيون خلال 11 ساعة في دور المجموعات بنسخة قطر 2022 بعد تأكيد جدول المباريات اليوم الأربعاء.

وبسبب المسافات القصيرة في التنقلات داخل قطر سيكون من الممكن للجماهير، التي ستحضر النهائيات بمشاركة 32 منتخبا، متابعة أكثر من مباراة باليوم الواحد.أ

وتنطلق المباريات في الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت غرينتش) بينما تنطلق آخر مباراة باليوم في الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش) وتنتهي قبل منتصف الليل.

وتقام المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 21 نوفمبر 2022 في ملعب "البيت" الذي يسع 60 ألف مشجع والمصمم على شكل خيمة تقليدية.

وتلعب المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر في ملعب "لوسيل" الذي يسع 80 ألف مشجع، فيما يستضيف ملعب خليفة الدولي قبلها بيوم واحد المباراة الترتيبية لتحديد الفائز بالمركز الثالث.

وسيتم تحديد ملعب وتوقيت انطلاق كل مباراة للمجموعات، بعد القرعة النهائية المزمع إجراؤها عقب نهاية رزنامة تصفيات المباريات الدولية المؤهلة للبطولة في مارس 2022.