خرج أنصار شباب بلوزداد، أمس الأربعاء، في مسيرة ليلية احتفالا بذكرى تأسيس النادي، تخللتها شعارات تطالب بتسليمهم لقب البطولة في حال عدم استئناف المنافسة.

وكسر أنصار النادي العاصمي الحجر المنزلي المفروض على الجزائر العاصمة ابتداء من الساعة الثامنة ليلا في إطار تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وهو ما استدعى تدخل قوات الأمن لتفريقهم.

وتأتي هذه المسيرة تزامنا مع قرار المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أمس الأربعاء، القاضي باستدعاء جمعية عامة استثنائية "للفصل" في مستقبل المنافسات المُعلقة منذ شهر مارس.

ووفق تصريحات نائب رئيس الاتحادية، عمار بهلول، فإن المكتب الفيدرالي سيطرح ثلاث فرضيات في حال توقيف المنافسة هي قرار الموسم الأبيض أي دون تحديد بطل الموسم ولا الأندية الصاعدة أو النازلة، تحديد البطل بدون تعيين الأندية النازلة، تحديد البطل مع تعيين الأندية الصاعدة والنازلة، وذلك باحتساب الجولة الـ 22 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى التي شهدت توقيف المنافسة.