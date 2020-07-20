بعثت وزارة التربية الوطنية، اليوم الاثنين، مراسلة إلى مديريات التربية عبر الولايات ترخص لها باستغلال القوائم الاحتياطية لمسابقات توظيف الأساتذة المنظمة بعنوان 2017-2018.

وحسب المراسلة رقم 759 التي تسلمت وكالة الأنباء الجزائرية، نسخة منها، فإن "مديريات التربية على المستوى الوطني، ونظرا لتداعيات انتشار وباء كورونا وتأثيراته السلبية، مدعوة إلى استغلال القوائم الاحتياطية لمسابقات التوظيف التي جرت في مارس 2018 (الأخيرة في القطاع لحد الآن) وذلك في إطار العمل على توفير الإطار التربوي اللازم لضمان التمدرس المنتظم للتلاميذ خلال السنة الدراسية القادمة".

وبمقتضى هذه التعليمة، فإنه يتعين على مدراء التربية "استغلال هذه القوائم لشغل المناصب المالية في حدود الاحتياج البيداغوجي في جميع المواد التعليمية".