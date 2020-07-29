وقعت مؤسسة سوناطراك وشركة البترول الإسبانية "سيبسا"، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لبحث إمكانيات الاستثمار المشترك في مجالات استكشاف وتطوير إنتاج المحروقات في الجزائر وعلى الصعيد الدولي، حسب بيان لمؤسسة سوناطراك.

وأضاف المصدر، أن توقيع هذه المذكرة سيسمح أيضا لسوناطراك وسيبسا بتعزيز شراكتهما الحالية، من خلال البحث عن فرص تعاون جديدة.

وأن إبرام هذه المذكرة يؤكد رغبة سوناطراك في تعزيز سياسة الشراكة، خاصة في إطار العمل بتدابير قانون أنشطة المحروقات، الهادفة، أيضا إلى زيادة احتياطاتنا من المحروقات ورفع مستويات إنتاجها، يضيف المصدر.