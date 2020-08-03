سيعقد المجمع الرياضي البترولي ومولودية الجزائر جمعيتهما العامة الاستثنائية على التوالي يومي 5 و 6 أوت بالمركب المائي بوادي حيدرة (الجزائر) لترسيم توحيدهما، حسب ما علم أمس الأحد لدى الناديين.

وستعقد الجمعية العامة الاستثنائية للمجمع البترولي يوم الأربعاء على الساعة 14:00 زوالا، بينما تنعقد جمعية مولودية الجزائر في اليوم الموالي، الخميس على الساعة 15:00 زوالا، حيث ستكون نقطة واحدة مدرجة في البرنامج وهي "توحيد الناديين"ـ حسب نفس المصدر. وتعتبر هذه المرحلة هي الأولى نحو التوحيد بعد طرح المشروع على أعضاء الجمعيتين، على أن تتبعها مراحل أخرى.

وستتم عملية التوحيد بإقحام المجمع البترولي وفروعه الرياضية الـ 13 تحت شعار مولودية الجزائر التي تضم سبعة فروع، على أن يتشكل النادي "الجديد" من 15 فرعا رياضيا بعد توحيد عدة اختصاصات كانت موجودة في الناديين.

وكان الناديان قد سرعا في وتيرة المفاوضات تحسبا لهذا التوحيد، والذي سيصادف الذكرى المئوية لتأسيس "العميد" عام 1921 حيث أن الهدف الأسمى لهذه العملية هو "إعادة لم شمل العائلة الكبيرة للمولودية". و كانت الشركة الوطنية للمحروقات – سوناطراك - قد انسحبت في شهر جوان 2008 من مولودية الجزائر، لتؤسس جمعيتها الرياضية، المجمع البترولي، مع تسليم شعار النادي لوزارة الشباب والرياضة. وقد احتفظ المجمع البترولي الذي أضحى تحت قبعة شركة سوناطراك بـ 13 فرعا رياضيا، باستثناء كرة القدم التي أسندت لجمعية "المولودية".

للتذكير، فإن وزارة الشباب والرياضة كانت قد أسندت عام 1977 تسيير مولودية الجزائر لشركة سوناطراك، في سياق الإصلاحات الرياضية التي انتهجتها آنذاك.