تنسيقية الأطباء المقيمين تندد بظلم طال زملاء الإنعاش
مجتمع
3 أغسطس 2020 () - س.أ/م.ف.ع
نددت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، فرع عنابة، بالظلم الذي يطال زملائهم في المهنة، لا سيما الذين هم في الصفوف الأولى في مواجهة جائحة كورونا، على وجه الخصوص الأطباء المقيمين في السنة الثانية في تخصص الإنعاش، المناوبين في وحدة الإنعاش في المستشفى الجامعي إبن رشد بولاية عنابة، ولم يتلقوا مستحقات المناوبات.
ؤأضافت التنسيقية أن هؤلاء يضمنون مناوبات لمدة 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، و حتى في أيام العطل المدفوعة الأجر، دون الحصول على حقوقهم المالية.
و أشارت التنسيقية في بيان تلقت الخبر نسخة منه إلى تخاذل الإدارة الذي نددت به في العديد من المرات لكن دون جدوى.
و في الأخير نادت التنسيقية الإدارة إلى التكفل بمطالب الأطباء المقيمين و إعادة الاعتبار لهم و لمجهوداتهم و تضحياتهم في هذه الأوقات العصيبة.