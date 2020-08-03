تنسيقية الأطباء المقيمين تندد بظلم طال زملاء الإنعاش

مجتمع
3 أغسطس 2020 () - س.أ/م.ف.ع
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نددت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، فرع عنابة، بالظلم الذي يطال زملائهم في المهنة، لا سيما الذين هم في الصفوف الأولى في مواجهة  جائحة كورونا، على وجه الخصوص الأطباء المقيمين في السنة الثانية في تخصص الإنعاش، المناوبين في وحدة الإنعاش في المستشفى الجامعي إبن رشد بولاية عنابة، ولم يتلقوا مستحقات المناوبات.

ؤأضافت التنسيقية أن هؤلاء يضمنون مناوبات لمدة 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، و حتى في أيام العطل المدفوعة الأجر، دون الحصول على حقوقهم المالية.

و أشارت التنسيقية في بيان تلقت الخبر نسخة منه إلى تخاذل الإدارة الذي نددت به في العديد من المرات لكن دون جدوى.

و في الأخير نادت التنسيقية الإدارة إلى التكفل بمطالب الأطباء المقيمين و إعادة الاعتبار لهم و لمجهوداتهم و تضحياتهم في هذه الأوقات العصيبة.

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كورونا

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