لازال مسلسل حرائق الغابات مستمرا في التهام الغطاء النباتي عبر مختلف مناطق ولاية المدية.

وحسب بيان من مصالح الحماية المدنية فقد أحصت خلال 24 ساعة الأخيرة خمسة حرائق بمناطق سي المحجوب ، العزيزية ، الميهوب إلا أن أهمها كان حريق غابة بالمكان المسمى وادي بوكسيم بفرقة سدرته بلدية العيساوية أسفر عن خسائر معتبرة تمثلت في 217 هكتارا من الصنوبر الحلبي والبلوط والأحراش وحقول من التين الهندي إلى جانب إتلاف 1656 شجرة مثمرة إضافة إلى أنابيب للسقي و خلايا نحل وأملاك فلاحية أخرى وقد سمح تدخل الحماية المدنية بإخماد الحريق وحماية 600 هكتار من باقي الغابة.