توفي، اليوم، رئيس بلدية الجزار سعيدي عبد الرحمن إثر حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 28 في شقه الرابط بين عين التوتة وسقانة.

وتوفي الفقيد البالغ من العمر 53 سنة بعين المكان بعد انقلاب سيارته.

وبعث والي باتنة توفيق مزهود ببرقية تعزية إلى عائلة الضحية، مضيفا أنه تلقى الفاجعة ببالغ الحزن والأسى وشديد التأثر.

وتباع الوالي "أمام هذا المصاب الجلل أتقدم إلى كل أفراد عائلة الفقيد بتعازيه القلبية الخالصة المشفوعة بأصدق مشاعر المواساة في مواجهة هذه المحنة الأليمة، سائلا الله جلت قدرته أن يلحقه مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويدخله جنات الخلد والرضوان، متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى بأن يتغمده برحمته الواسعة ويرزق أهله جميل الصبر و السلوان".