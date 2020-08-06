تنظم الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، رحلة إجلاء ثانية، تخص المواطنين العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تعليق الرحلات جراء تفشي وباء كورونا.

وأفادت القنصلية العامة للجزائر بنيويورك عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن رحلة الإجلاء ستكون على الساعة 18سـا مساءً من مطار واشنطن إلى أرض الوطن.

ودعت القنصلية، الجزائريين المعنيين بهذه العملية، والذين تم تسجيلهم في هذه الرحلة، التواجد بالمطار على الأقل 03 ساعات قبل موعد الرحلة.

وفيما يتعلق بالمواطنين الذين ما زالوا عالقين، فأشارت القنصلية العامة إلى أنه يجري حالياً برمجة رحلة إجلاء ثالثة.