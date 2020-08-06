توفي صبيحة اليوم الخميس، الحاج العمري خليف رئيس الكناري التبسي الناشط في قسم الهواة بمستشفى بكارية شرق تبسة بعد صراع مع فيروس كورونا ورحل الحاج العمري عن عمر يناهز الـ 66 سنة بعدما عايش افراح " الصفراء والكحلاء" الكأس والبطولة.

وفقد أنصار نجم الشريعة اللاعب القدير عيسى جفني صخرة دفاع النجم في بطولات الرابطات الجهوية قسنطينة عنابة وباتنة.

وكانت الأسرة الرياضية المحلية قد فقدت الحارس محمود خير الدين لاعب نجم الشريعة سابقا متأثرا بالوباء منذ 15 يوما.