سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية تبسة خلال شهري جوان وجويلية وبداية شهر أوت لسنة 2020 في حصيلة حملة مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية 252 تدخلا أسفر عن تسجيل 142 حريقا.

ففي شهر جوان تم تسجيل 87 تدخلا في 56 حريق أدت إلى إتلاف 5٫97 هكتار حلفاء +53 شجرة صنوبر حلبي و20 شجرة عرعار و12 شجرة اكليل كما تم تسجيل 43.89 هكتار أعشاب يابسة و8٫15 هكتار سنابل قائمة شعير و1٫08 سنابل قائمة قمح و14 كيس شعير 6.23 هكتار تين شوكي و156 شجرة مثمرة و1840 أعلاف.

أما في شهر جويلية ارتفعت الحرائق بتسجيل 121 تدخلا في 62 حريق أسفرت عن تسجيل خسائر تمثلت في: 11.05 هكتار صنوبر حلبي +64 شجرة صنوبر و3.05 هكتار اكليل و01 هكتار أشجار عرعار+06 أشجار عرعار و15.07 هكتار حلفاء و0.2 هكتار شجيرات صغيرة صنوبر و10 أشجار زيتون بالنسبة للأعشاب اليابسة تم تسجيل 102.27 هكتار بالنسبة لحرائق الأعلاف 12 حزمة تبن و2051 حزمة خرطال والأشجار المثمرة 365 شجرة.

وقد شهدت الفترة من 01 إلى غاية 04 أوت 2020 تسجيل 44 تدخلا في 24 حريق أسفرت عن إتلاف 08 هكتار صنوبر حلبي و220 شجرة صنوبر و01 هكتار اكليل و07 هكتار حلفاء و 33.2 هكتار أعشاب يابسة و 2.41 هكتار تين شوكي و1.05 هكتار أشجار مثمرة.

جدير بالذكر أن ولاية تبسة عرفت تنصيب 12 لجنة دائرة لمكافحة الحرائق مع توظيف العمال الموسميين وخلايا اليقظة من السكان المجاورين لسكان الغابات.