يرتقب استلام منشأتين استشفائيتين يجري إنجازهما بالولاية المنتدبة تڨرت قبل نهاية السنة الجارية، ويتعلق الأمر بمستشفى 240 سرير بعاصمة الولاية المنتدبة ومستشفى 60 سريرا ببلدية تماسين .

وقال والي ورڨلة أبو بكر الصديق بوستة، على هامش زيارة ميدانية لتفقد بعض العمليات التنموية بالولاية المنتدبة تڨرت أن أشغال إنجاز مستشفى 240 سرير قد بلغت نسبة تقدر بنحو 95 في المائة.

وفور دخوله حيز الخدمة سيساهم مستشفى تڨرت الجديد الذي بلغت نسبة تجهيزه 60 في المائة في تعزيز قدرات التكفل الصحي بالجهة علاوة على تخفيف الضغط عن المؤسسة العمومية الإستشفائية سليمان عميرات.

ويتكون المشروع الذي يندرج في إطار اتفاقية تعاون جزائرية- صينية من بناية من ثلاثة طوابق تضم عدة مصالح لاسيما الاستعجالات والإنعاش والعناية المركزة وقسم الجراحة وفضاءات للفحص الطبي والاستشفاء وغيرها، حيث يتربع على مساحة إجمالية قوامها 60 ألف متر مربع حسب البطاقة التقنية للمشروع.

أما مستشفى 60 سريرا بتماسين فقد بلغ مرحلة اللمسات الأخيرة وعملية اقتناء التجهيزات في طور الإنجاز.