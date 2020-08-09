أفادت خلية الاتصال لأمن ولاية ڨالمة، اليوم الأحد، أن قوات الشرطة القضائية للأمن الحضري السابع بعاصمة الولاية، قد أطاحت بأحد رؤوس جماعة لصوص تتكون من 03 أفراد، بعدما سطت على منزل أحد المواطنين بحي 192 مسكن بمدينة قالمة، مستعملة العنف مع سيدة ، ثمّ سلبت مصوغات من المعدن النفيس ولاذت بالفرار باتجاه مجهول.

وأوضحت مصادرنا بأنّ العصابة تمّ توقيف أحد عناصرها البالغ 51 سنة والمقيم بولاية قالمة، فيما لا يزال اثنان منها في حالة فرار واللذان يرجّح ان يكونا من خارج ولاية ڨالمة.

وقدّ مكّنت عملية توقيف المشتبه فيه الأول وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، من استرجاع بعض المسروقات من المعدن النفيس التي وجدت داخل مسكنه والتي تعرفت عليها الضحية.

وقد قام اللصوص بعد التسلل إلى شرفة المنزل، بتكبيل امرأة وتكميم فمها كي لا تصرخ في وجههم وتقاومهم،ثم سطوا على مجوهرات ثمينة وفرّوا باتجاه مجهول، غير أنّ تقدم الضحية بشكوى لدى مصالح الأمن، التي تحركت على جناح السرعة بتكثيف بحثها وتحرياتها، التي كلّلت بتحديد هوية أحد المشتبه فيهم وهو كهل يبلغ 51 سنة من ولاية قالمة، الذي لدى تفتيش منزله بعد إذن المصالح المختصة، تمّ العثور على بعض المصوغات التي تعرفت عليها الضحية البالغة 25 سنة، حيث تمّ استرجاعها .

المشتبه فيه الموقوف ، كوّن ضده ملف قضائي عن جرم" تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية السرقة بالعنف المقترنة بظرف الليل التعدد والتسلق".

وقد قُدّم أمام الجهات القضائية بقالمة، التي امرت بإيداعه الحبس في انتظار توقيف شريكيه الفارّين.