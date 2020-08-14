أوقفت مختلف الوحدات العملياتية التابعة لأمن ولاية غليزان، خلال نهاية الأسبوع، 13 شخصا وحجزت 161 قرص مهلوس و 116.13 غ من الكيف المعالج و 04 أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام إضافة إلى حجز 04 دراجات نارية عن جنحة عدم تقديم الوثائق.

وحسب بيان الأمن، فإنه "في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، سيما محاربة ظاهرة المتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة، وكذا حمل الأسلحة البيضاء والاعتداءات على المواطنين قامت الشرطة بعملية مست مختلف الأماكن المشبوهة في إقليم الاختصاص للحد من تفشي الآفات الاجتماعية، كما أوقفت مختلف الوحدات العملياتية التابعة لأمن ولاية غليزان، 13 شخصا وحجزت 161 قرص مهلوس و 116.13 غ من الكيف المعالج و 04 أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام إضافة إلى حجز 04 دراجات نارية عن جنحة عدم تقديم الوثائق.

وقد تم إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيهم وقدموا بموجبه أمام العدالة.