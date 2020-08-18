أجلت المحكمة الدولية الرياضية (تاس) الحسم في قضية الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة، حسب ما أعلنت إدارة "سوسطارة" اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك".

وجاء في بيان النادي العاصمي "مرة أخرى، المحكمة الدولية الرياضية، التي كان من المقرر أن تفصل في قضية اتحاد العاصمة- مولودية الجزائر في 18 أوت 2020، تأجل الحكم من جديد. عدة تساؤلات تطرح في محيط الفريق. ما الذي يدفع هذه الهيئة الدولية لتأجيل إعلان حكمها ؟ للعلم أن فريق اتحاد العاصمة يطلب فقط تطبيق القانون. همنا الوحيد هو معرفة من هو على خطأ ومن على حق في هذا النزاع".

وأضاف البيان "هذا التأجيل غير المألوف يقلقنا بشدة، ما الذي يحدث بالضبط؟ أصداء تصلنا هنا وهناك عن عدة تدخلات مع المحكمة الرياضية لغلق هذا الملف بحجة انتهاء البطولة الوطنية، ويبدو أيضًا أن 'كلمة' السيد X لا ينبغي أن تفقد مصداقيتها في هذه الحالة".

وأكد الإدارة في بيانها أنه بالنسبة لاتحاد العاصمة، فإن الموسم الرياضي (2019-2020) لم ينتهي بعد حتى تحكم المحكمة الرياضية الدولية في هذا النزاع الذي ظل معلقًا منذ جلسة الاستماع الأخيرة التي عقدت في 5 جوان 2020.