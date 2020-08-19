كشف رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، قائمة اللاعبين الذين لن يغادروا الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرا إلى أن بعض اللاعبين الكبار سيضطرون للرحيل.

وقال بارتوميو، في مؤتمر صحفي، عن اللاعبين غير المعروضين للبيع: "ليونيل ميسي، إنه يعرف ذلك ويعتبر أفضل لاعب في العالم. سنتحدث أيضا عن مارك أندريه تير-شتيغن، نيلسون سيميدو، فرانكي دي يونغ، كليمنت لينغليه، عثمان ديمبيلي وأنطوان غريزمان أيضا"، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأكد بارتوميو مساء أمس الثلاثاء تولي الهولندي رونالد كومان مهمة تدريب الفريق الكتالوني خلفا للمدير الفني المقال، كيكي سيتين، ويأتي ذلك ضمن حملة تطهير وهيكلة فريق برشلونة بعد هزيمته المذلة أمام بايرن ميونخ الألماني (2-8) يوم الجمعة الماضي، ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت صحفية "سبورت" الإسبانية، قالت يوم الأحد الماضي إن إدارة برشلونة بصدد تسريح 16 لاعبا عن طريق وضعهم على قوائم البيع والاستفادة من هذه الأموال لإعادة بناء الفريق.