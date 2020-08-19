ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، الاسبانية، أن النجم الجزائري يوسف عطال، المحترف في صفوف نيس الفرنسي، دخل رسميا ضمن دائرة اهتمامات ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، اليوم الأربعاء، أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع عطال، الذي تبلغ قيمته السوقية 20 مليون أورو، مشيرة إلى أن نادي نيس لن يمانع في بيع نجمه الجزائري في حال وصل عرض مشابه لهذه القيمة. وأضاف التقرير أن عطال الذي يبلغ 24 عاما، يشغل مركز الظهير الأيمن، يحظى بإعجاب المدرب الفرنسي لريال مدريد، زين الدين زيدان، الذي يبحث عن لاعب في الرواق الأيمن، لمساعدة داني كارفاخال، الذي عانى في النصف الثاني من الموسم المنصرم، بسبب تراكم المباريات بدون راحة.

من جهة أخرى، كشف المدير الرياضي لنادي نيس الفرنسي، جوليان فورنييه، أنه يعارض بشدة فكرة رحيل الدولي الجزائري، يوسف عطال خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد فورنييه في مقابلة صحفية أدلى بها لجريدة "نيس ماتان" الثلاثاء، أن العروض أصبحت تتهاطل على خريج مدرسة بارادو خلال الفترة الحالية، لكنه رفقة الطاقم الفني غير متحمسين لتخلي عن خدمات عطال "لسنا متجر، لنضع منتوجاتنا على النافذة، تحت تصرف الناس، سنقضي الموسم معا".

ويعتبر هذا الرد رسالة صريحة إلى نادي ريال مدريد الذي وضع اسم عطال ضمن أولوياته، بطلب من المدرب زين الدين زيدان.