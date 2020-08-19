قررت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد فتحها تحقيقاً داخلياً أولياً، إغلاق القضية التي تتعلق باتهام رئيسه السويسري جاني إنفانتينو، من قبل السلطات القضائية في بلاده بـ"التواطؤ" و"السلوك الجرمي"، على خلفية اجتماعاته بالمدعي العام المستقيل مايكل لاوبر.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان نشره اليوم الاربعاء على موقعه الرسمي: "بعد مراجعة الوثائق والأدلة ذات الصلة، قرر رئيس غرفة التحقيق في لجنة الأخلاقيات إغلاق القضية بسبب الافتقار الواضح للأدلة المتعلقة بأي انتهاك مزعوم لقانون الأخلاقيات".