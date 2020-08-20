تعطل عالمي لبريد "جيمايل "
الخبر الرقمي
20 أغسطس 2020 () - ك.ب / الوكالات
اشتكى عدد كبير من المستخدمين من تعطل خدمة البريد الإلكتروني "جيمايل" التابع لشركة "غوغل" الأمريكية.
وأفاد عدد من المستخدمين، وفق مجلة "ذا ويك" الإنجليزية، أنهم غير قادرين على إرسال رسائل بريد إلكتروني أو إرفاق ملفات في رسائلهم. واستمر هذا العطل لأكثر من ساعة تقريبا على مستوى العالم كله تقريبا، بجانب تعطل معظم خدمات "غوغل درايف".
ولجأ مستخدمو "غوغل درايف" و"جيمايل" إلى "تويتر" من أجل الإبلاغ عن المشكلات التي تعرضوا لها.
وعلقت "غوغل" على تلك التقارير بقولها: "نحقق في التقارير التي تتحدث عن وجود عطل في جيمايل، وسنقدم المزيد من المعلومات قريبا".