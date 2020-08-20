اشتكى عدد كبير من المستخدمين من تعطل خدمة البريد الإلكتروني ‏‏"جيمايل" التابع لشركة "غوغل" الأمريكية.‏

وأفاد عدد من المستخدمين، وفق مجلة "ذا ويك" الإنجليزية، ‏أنهم غير قادرين على إرسال رسائل بريد إلكتروني أو إرفاق ملفات في ‏رسائلهم.‏ واستمر هذا العطل لأكثر من ساعة تقريبا على مستوى العالم كله ‏تقريبا، بجانب تعطل معظم خدمات "غوغل درايف".‏

ولجأ مستخدمو "غوغل درايف" و"جيمايل" إلى "تويتر" من أجل ‏الإبلاغ عن المشكلات التي تعرضوا لها.‏

وعلقت "غوغل" على تلك التقارير بقولها: "نحقق في التقارير التي ‏تتحدث عن وجود عطل في جيمايل، وسنقدم المزيد من المعلومات ‏قريبا".‏